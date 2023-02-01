"الأرصاد": "منخفضات جوية" تؤدي إلى عدم استقرار الطقس خلال "فبراير"

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر فبراير الجاري، يعتبر أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى خلاله منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، منوهاً إلى أن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.



وذكر المركز أن الدولة تتأثر بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً، لافتاً إلى أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية صباحا، تتحوّل إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحيانا برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال) حيث أعلى سرعة رياح سجلت 141 كم / ساعة في جبل مبرح سنة 2010.



وأشار إلى أن الرطوبة النسبية تزداد خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف خاصة على المناطق الساحلية، موضحاً أن متوسط درجات الحرارة خلال هذا الشهر يتراوح ما بين 18 و 21 درجة مئوية، حيث يتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و 28 درجة مئوية، والصغرى ما بين 12 و 16 درجة مئوية، وبلغت أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذا الشهر 39.8 درجة مئوية، في "حرس حدود الجزيرة" سنة 2009، فيما كانت أقل درجة حرارة على "جبل جيس" سنة 2017 والتي بلغت 5.7 درجة تحت الصفر.