بلدية دبي تبدأ باستقبال طلبات المشاركة في «رواد لحديثي التخرج»

أعلنت بلدية دبي بدء استقبال طلبات المشاركة في برنامج «رواد لحديثي التخرج»، بهدف تمكين الخريجين الجامعيين المواطنين من اكتساب المعرفة العلمية في المجالات الفنية والمهنية بالبلدية، وإتاحة الفرصة أمامهم للممارسة الميدانية في مواقع العمل، وتشجيع الشباب الإماراتي على اتخاذ خطوات متقدمة لتحقيق النجاح، وذلك دعماً للتطوير المهني والشخصي لهم.

وقال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري: «تحرص بلدية دبي على تعزيز وتطوير قدرات رأس المال البشري لديها، من خلال ما تطرحه وتنفذه من برامج ومشروعات لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الوطنية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة بشأن تعزيز ملف سياسة التوطين في إمارة دبي، الذي من شأنه أن يدعم النمو المستقبلي للإمارة بالاعتماد على الكوادر الوطنية الشابة».

وأضاف: «تُشكل المبادرات والبرامج المهنية والتدريبية التي تُطلقها البلدية محركاً أساسياً للاستثمار في الكوادر البشرية الإماراتية الشابة، وتطوير قدراتها ومهاراتها، بما يجعلها قادرة على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة في المجالات التنموية والمعرفية، ويعزز من ثقافة استدامة الابتكار لديها».

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، وسام لوتاه: «يُعد برنامج (رواد لحديثي التخرج) من المبادرات التي تُشجع الشباب الإماراتي على تحقيق النجاح في حياته المهنية، لكونها تهدف في الأساس إلى تبنّي وتدريب الخريجين الجامعيين، من أجل إغناء خبرتهم العملية، عبر إتاحة الفرصة لهم للاحتكاك ببيئة العمل والتدرب على مواجهة التحديات وكيفية معالجتها، وذلك حسب المجالات والتخصصات المطلوبة في البلدية، تحقيقاً لرؤية إمارة دبي المستقبلية».

وأطلقت بلدية دبي برنامج «رواد لحديثي التخرج»، لتدريبهم في مجالات فنية ومهنية مساندة للبلدية، لتعزيز خبرتهم العملية في مجال تخصصاتهم الدراسية، وتبلغ مدة التأهيل المهني ثلاثة أشهر، وبحد أقصى عام، تُمنح خلالها مكافأة شهرية مقطوعة للمتدرب في أحد التخصصات العلمية المطلوبة فيها، وهي: الهندسة بأنواعها حسب مجالات عمل البلدية، والتغذية، وسلامة الغذاء، وعلوم الزراعة.