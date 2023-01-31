الماجستير شرطاً لرخصة ممارسة 15 مهنة إرشادية في أبوظبي

اشترطت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الحصول على شهادة الماجستير حداً أدنى للحصول على ترخيص 15 مهنة في مجال الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تراقب باستمرار ممارسة خدمات الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وتحرص على ضمان تقديم أعلى جودة للخدمة من قبل ممارسين ومؤهلين ومرخصين.

وأكدت الدائرة أنها لضمان ترخيص المهنيين وفقاً لأكفأ المعايير العالمية وعلى المستوى العالمي، قامت بتطوير اختبارات قائمة على الكفاءة كجزء من متطلبات خدمات الترخيص في الدائرة، وقد تم تطوير هذه الاختبارات القائمة على الكفاءة بعد تقييم دقيق ومستفيض لأهم المهارات والمؤهلات المطلوبة لمهن الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وبالتعاون مع الأطراف المعنية في دائرة تنمية المجتمع والخبراء في هذا المجال.

واشترطت الدائرة أن يكون الماجستير هو الحد الأدنى لاختبار كفاءة 15 مهنة هي: أخصائي نفسي تربوي، وأخصائي نفسي في الزواج والأسرة، وأخصائي نفسي مدرسي، وأخصائي نفسي إرشادي، وأخصائي نفسي جنائي أو شرعي، ومرشد مدرسي تعليمي، ومرشد أسري وزواج، ومرشد كبار السن والمسنين، ومرشد الإرشاد في الإدمان وإساءة استعمال المواد الخطرة، ومرشد جنائي «شرعي»، ومرشد إعادة التأهيل، ومرشد الصحة العقلية، ومعالج نفسي، والمعالج المعرفي السلوكي «علاج سلوكي معرفي»، بالإضافة إلى المعالج السلوكي «علاج سلوكي».

ولفتت إلى أنها قامت بأتمتة اختبارات الكفاءة المهنية لتقديم الاختبارات بشكل دوري وبعدد أكبر من مراكز التقييم المحلية والعالمية، ما يسهل إجراءات الترخيص ويجعلها تتمتع بجودة وكفاءة عالية، حيث سيتمكن المتقدمون من إجراء الاختبار في أحد مراكز الشركة، تمهيداً لاستكمال إجراءات حصولهم على الرخصة. ويبلغ عدد مراكز الاختبارات التي سيتمكن المهني من عقد الاختبار فيها نحو 3000 مركز، موزعة في 160 دولة حول العالم.