حمدان بن محمد: نطمح لإعداد قادة يواكبون التغيير

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم، المشاركين في مخيم دبي للقيادات.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التقيت المشاركين في مخيم دبي للقيادات ورأيت مستقبل دبي الواعد من خلالهم .. تعلمنا من الشيخ محمد بن راشد أن قوة أثر القيادات تكمن في ترابطهم وعملهم كفريق واحد ..".

وأضاف سموه: "ونطمح لإعداد قادة يواكبون التغيير .. ويمضون برؤية الشيخ محمد بن راشد لصناعة مستقبل دبي والحفاظ على صدارتها .."