تجمد المياه فوق جبل جيس برأس الخيمة.. فيديو

تجمدت مياه الأمطار فوق قمة جبل جيس صباح أمس بعد اقتراب درجة الحرارة من الصفر ووصولها إلى 1.9 درجة مؤية، حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، ورصد فريق مركز العاصمة للأمطار في مقاطع فيديو نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي تجمد المياه في الجبل بعد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأدت الأمطار الأخيرة التي سقطت على المناطق الزراعية والبرية في رأس الخيمة، إلى نمو الأعشاب الخضراء التي غطت مساحات واسعة من المزارع والمناطق البرية وكستها حلة خضراء جميلة، وشجعت سكان لقضاء أوقاتهم بين الأعشاب الخضراء للالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، كما شجعت هواة الطبيعة ومطاردي الأمطار إلى رصد المناطق الخضراء في الإمارات الشمالية ونشرها عبر السوشيال ميديا.