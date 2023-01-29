«الداخلية» تعلن استقرار الحالة الجوية في الدولة

أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، استقرار الحالة الجوية في دولة الإمارات، استناداً إلى تقارير المركز الوطني للأرصاد وعمليات الرصد والمتابعة.

وأكدت أن القيادات الشرطية والجهات المعنية تعاملت باستباقية ومرونة عاليتين لضمان سلامة المجتمع.

وواصلت الفرق المعنية جهودها في نشر الإرشادات التوضيحية للتعامل مع الحالة الجوية، مع إرسال التحذيرات الجوية في المناطق المتأثرة في حينها، مجددة التأكيد على الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية لتعزيز حماية المجتمع ووقايته.

وحذرت الوزارة من تداول الأخبار المضللة والشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية لمعرفة التحديثات الخاصة بالحالة الجوية.