"الأرصاد": انتهاء تأثيرات الحالة الجوية على الدولة تدريجياً "السبت"

أبلغ المركز الوطني للأرصاد "الإمارات اليوم" أن تأثير الحالة الجوية على الدولة، الناتجة عن مرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، خلال اليوم الجمعة، على أن تقل حدة الحالة تدريجياً اعتباراً من غدٍ السبت، لتكون فرصة الأمطار على بعض المناطق الساحلية الشمالية والشرقية خلال النهار.

وشهدت الدولة اليوم حالة عدم استقرار في جوي ظل خلالها الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، حيث شهدت "السلع" بمنطقة الظفرة، أمطاراً غزيرة مع برد، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فيما شهدت مناطق "القرية العالمية (دبي)، طريق الشهامة، غنتوت، طريق الشاحنات أبوظبي - العين (أبوظبي)" سقوط أمطاراً غزيرة، بينما شهدت مناطق "ضدنا، السودة ، القرية ، مربح ، قراط، البدية ، شرم، البليدة، البثنة (في الفجيرة)"، و"الفقع بالعين، تل مرعب، طريق ليوا بمدينة زايد، طريق عصب - حميم ، بينونة بمنطقة الظفرة" أمطاراً متوسطة.

وأفاد المركز بسقوط أمطار خفيفة على مناطق "شارع الشيخ زايد بن حمدان، شارع الاتحاد، شارع الصفا، المرابع العربية، الممزر، ومناطق متفرقة من دبي، وكذلك مخيرز، غياثي، أم الأشطان، مزيرعة، شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي بإتجاه المرفأ بمنطقة الظفرة، وكذلك كلباء، سد الرفيصة بالشارقة/ وأحفره، الوريعة ، الحنية، العقة، الفقيت، مريشيد، كورنيش الفجيرة، الفصيل بالفجيرة)/ جزيرة أبو الأبيض، مصفح (أبوظبي) / القوع، ناهل (العين)"

وكذلك سقطت أمطاراً خفيفة على "جزيرة النخلة، شارع الشيخ زايد، مطار دبي الدولي، مطار آل مكتوم الدولي / حتا في دبي، ومطار الشارقة الدولي، مناطق متفرقة من الشارقة ، خورفكان، استراحة السحب، المدام الشارقة، والمنطقة الصناعية، الوقن، الشويب، المبزرة الخضراء ، جبل حفيت، الظاهر، زاخر، المقام، الصاروج، فلج هزاع، العامرة، الهير، أبو سمرة بمدينة العين، ومناطق متفرقة من عجمان، والفرفار، في دبا الفجيرة، ووادي القور برأس الخيمة، وبو حصا، حرس حدود الجزيرة ، بمدينة زايد، وجبل الظنة بالرويس، وغميسة بالمرفأ(منطقة الظفرة)، بالإضافة إلى العجبان، رزين، الحديريات، بجزيرة أبوظبي، ومدينة محمد بن زايد، طريق العين - أبوظبي باتجاه الختم، والشوامخ، ربدان، مدينة خليفة، مدينة شخبوط، جزيرة الريم، الفلاح، مطار أبوظبي الدولي، مطار البطين (أبوظبي)".