"النعيمي الخيرية" تتكفل بصيانة 60 مسكناً بقيمة 5 ملايين درهم خلال 2022

نفذت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ضمن مشروع صيانة المساكن، صيانة لـ 60 مسكناً لمواطني عجمان من الأسر المستحقة خلال عام 2022 بقيمة 5 ملايين درهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتكثيف العمل الدؤوب المتواصل لمساعدة الأسر المتعففة بالإمارة، وتلبية متطلبات الحياة الكريمة لذوي الدخل المحدود والأسر المستحقة للخدمات الإنسانية والاجتماعية.

وقال مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية طارق عبدالله العوضي، إن مشروع صيانة المساكن هو أحد المشاريع التي تنفذها المؤسسة منذ العام 2008، ضمن مشروعات المساعدات الإنسانية والاجتماعية المتعددة التي تهدف إلى تحقيق بيئة آمنة ومناسبة لسعادة الأسرة والمجتمع، و دعم الأسر المتعففة من أصحاب ذوي الدخل المحدود، حيث تقوم المؤسسة بدعم ورعاية مساكن المتضررين من الحرائق وذلك من خلال عمل الصيانة اللازمة، مع توفير السكن المؤقت والأثاث والإلكترونيات حسب الحاجة.

وأضاف يتيح هذا المشروع للمستفيد الحصول على صيانة المساكن المتهالكة والمحترقة، والمساهمة في استكمال المنازل وتوفير السكن المؤقت وتسليمها للمواطن بما يضمن لهم الحياة الكريمة، وذلك ضمن المشروعات الخدمية التي تقدمها مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.