"الأرصاد": انتهاء حالة "عدم الاستقرار الجوي" غداً.. والأمطار مُستمرّة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة حالياً نتيجة مرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، ستنتهي بنهاية يوم غدٍ، حيث يظل الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة انخفاضاَ ملحوظاً جديداً في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع أحيانا السحب الركامية، تصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن فرصة سقوط الأمطار تستمر حتى يوم السبت المقبل نهاراً، فيما سيصبح طقس الأحد صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، يكون رطب ليلاً حتى صباح الإثنين المقبل على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.