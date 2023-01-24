«بيت الخير» تدعم المرضى والمحتاجين بـ 4.7 ملايين درهم العام الماضي

أعلنت جمعية بيت الخير أن برنامجها الإذاعي «زايد الخير» على إذاعة الأولى أحرز تقدماً ورواجاً خلال العام الماضي، موضحة أنها تمكنت عبر البرنامج وحملات فزعة الإلكترونية من جمع نحو 4.7 ملايين درهم من أهل الخير والمحسنين، وتم توجيهها إلى المرضى والمحتاجين.

وأفاد التقرير الصادر عن الإدارة المالية في الجمعية بأن البرنامج قدم دعماً للمرضى المحتاجين من خلال 39 حلقة، استطاعت تحفيز المستمعين والمحسنين ليقدموا للمستفيدين مبالغ بقيمة ثلاثة ملايين و354 ألفاً و884 درهماً، استفاد منها 80 مريضاً، كانوا في حالة حرجة بحاجة إلى عمليات جراحية وأدوية باهظة الثمن أو عجزوا عن تسديد فواتير علاجهم للمستشفيات التي تم إدخالهم إليها بشكل عاجل وطارئ.

كما أسهم البرنامج في تحفيز المحسنين للمشاركة في دعم مشروعات «بيت الخير» حيث قام بجمع 559 ألفاً و560 درهماً لصالح مشروعات الوقف والطعام للجميع وبعض المشروعات الرمضانية أهمها مشروع «إفطار صائم» الذي جمع 267 ألفاً و214 درهماً.

وأشار التقرير إلى أن «بيت الخير» واصلت خلال العام الماضي تقديم حملات فزعة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الـ(SMS) حيث تم تنفيذ 23 حملة لإنقاذ 24 مريضاً تم علاجهم بقيمة 789 ألف و294 درهماً، موضحاً أن المنصتين الخيريتين استطاعتا خلال العام الماضي جمع أربعة ملايين و703 آلاف و738 درهماً، ذهب معظمها لتعزيز عطاء مشروع «علاج» المخصص للمرضى المقيمين، والذي أنفق حتى نهاية ديسمبر الماضي سبعة ملايين و406 آلاف و979 درهماً.

يذكر أن «زايد الخير» برنامج إنساني يهدف للترويج لمشروعات الجمعية، وتحفيز المحسنين والداعمين للتبرع لنجدة المرضى المعسرين.