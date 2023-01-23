منخفض جوي جديد يؤثر على الدولة.. أمطار مختلفة الغزارة وكتلة هوائية باردة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر اعتباراً من اليوم، وحتى الجمعة المقبل، بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وأشار إلى أن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار، إذ يتعمّق المنخفض في طبقات الجو العليا تدريجياً، فيما تزداد كميات السحب يوم غدٍ الثلاثاء، ويتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، بينما يكون البحر مضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان مع السحب الركامية.