شرطة أبوظبي: 7 إرشادات للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات الترفيهية

المصدر:
  • أحمد عابد - أبوظبي :
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حددت شرطة أبوظبي سبعة ارشادات للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات الترفيهية، داعية السائقين إلى الالتزام بها.

وتشمل الارشادات:  اختيار الدراجة التي تناسب العمر  والقدرات البدنية ، ارتداء الخوذة الجيدة للحماية من إصابات الرأس.  الالتزام بالقيادة في الأماكن المخصصة ، عدم القيادة في الأماكن السكنية ، تجنب الانطلاق بسرعة عالية، عدم القيام بالحركات البهلوانية والتهور بها عند القيادة، والتوقف فوراً عند الشعور بالتعب.

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