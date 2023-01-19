شرطة أبوظبي: 7 إرشادات للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات الترفيهية

حددت شرطة أبوظبي سبعة ارشادات للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات الترفيهية، داعية السائقين إلى الالتزام بها.

وتشمل الارشادات: اختيار الدراجة التي تناسب العمر والقدرات البدنية ، ارتداء الخوذة الجيدة للحماية من إصابات الرأس. الالتزام بالقيادة في الأماكن المخصصة ، عدم القيادة في الأماكن السكنية ، تجنب الانطلاق بسرعة عالية، عدم القيام بالحركات البهلوانية والتهور بها عند القيادة، والتوقف فوراً عند الشعور بالتعب.