رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان.. ويبحث التعاون مع رئيس أنغولا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، إلهام علييف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق بضعة أيام، يشارك خلالها في «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

ورحّب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ــ بالرئيس إلهام علييف وبحث معه علاقات الصداقة وإمكانات تنمية التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان، خصوصاً في جوانب الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وتفتح مزيداً من الفرص للتعاون والعمل المشترك البناء.

كما استعرض سموه ورئيس أذربيجان عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري

ويمثل فرصة لجميع الدول لتطرح برامجها وطموحاتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بجانب أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعقد تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر كوب 28»، ويهدف إلى دعم جهود الاستدامة والعمل المناخي وتسريعهما.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل لورينسو، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.

ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة - في بداية اللقاء الذي جرى أمس في قصر الشاطئ - بالرئيس جواو مانويل لورينسو، الذي يزور الدولة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تنمية التعاون في المجالات المختلفة وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة في القطاعات التي تخدم التنمية في البلدين.