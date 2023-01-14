محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة خلفان بن خرباش

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (السبت) واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان بن خرباش، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان لأهله وذويه الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لسموّه على مواساته الصادقة لهم في مصابهم الجلل، راجين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموّه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

كما قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة خلفان بن خرباش، رحمه الله، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.