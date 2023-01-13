حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء بوفاة خلفان بن خرباش

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان بن خرباش، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام وأعرب سموهما عن أصدق التعازي والمواساة إلى أبناء الفقيد وذويه راجيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.