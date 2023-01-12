حكومة الفجيرة تكمل استعداداتها للمشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023

تشارك حكومة الفجيرة في الدورة ال 15 من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023، الفعالية الأبرز ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في الفترة ما بين 16 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة أبوظبي, بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتتمثل مشاركة حكومة الفجيرة في بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وهيئة الفجيرة للبيئة ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية، يجتمعون تحت مظلة واحدة وهدف مشترك واحد لدعم الجهود المحلية والعالمية في التحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، والمساهمة في رسم السياسات المناسبة حول قضايا الاستدامة إلى جانب تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا القطاع من خلال المؤتمرات التي تُعقد في القمة واللقاءات التي تتيح الفرص مابين المشاركين في المعرض وصنّاع القرار.

كما تلقي الجهات خلال مشاركتها في فعاليات القمة، الضوء على أحدث مشروعاتها ومبادراتها المبتكرة وتستعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والتطبيقات الخضراء والمدن الذكية والإستدامة.