وزير خارجية عُمان يبحث مع المبعوث الأممي في اليمن مساعي تحقيق السلام

استقبل وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، الذي يزور سلطنة عُمان.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم، تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتحقيق السلام في اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق للأمن والاستقرار عبر عملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف اليمنية ودعم المجتمع الدولي.

وكان وفد رسمي من سلطنة عمان وصل إلى صنعاء، أمس الثلاثاء، لاستكمال المباحثات مع الحوثيين حول تطورات أزمة اليمن وسبل حلها.

يشار إلى أن سلطنة عمان تجري تحركات دبلوماسية مكثفة بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل العمل على خلق تقارب بين أطراف النزاع اليمني، تمهيدا لحل الأزمة عبر المفاوضات.

وبسبب فشل تمديد الهدنة حتى اليوم، عاد التصعيد العسكري مجددا بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن.