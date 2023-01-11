تواصل فعاليات مسابقة «الشيخة هند للقرآن» لليوم الرابع

تنافس أمس في فعاليات اليوم الرابع للدورة «23» لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، ثمانية متسابقين أمام لجنة تحكيم الذكور بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر وتسع متسابقات أمام لجنة تحكيم الإناث بجمعية النهضة النسائية بدبي بحضور رئيس اللجنة المنظمة وضيوف المسابقة وأولياء المتسابقين ومرافقيهم، وجمهور الحضور المتابعين لفعاليات المسابقة القرآنية.

وقد شارك أمام لجنة تحكيم الذكور بمقر الجائزة بمنطقة الممزر مرشحو مؤسسة القرآن والسنة بالشارقة كل من إبراهيم خليل أحمد بالفرع الأول، عبدالسلام أمين الياسي بالفرع الأول، عدنان حسام الدين شنبور بالثاني من النهاية، عبدالعزيز محمد راشد النقبي بالسادس من النهاية، محمد طه عبدالله بالثالث من النهاية، محمد راشد النقبي بالرابع من النهاية.

كما شارك أمام لجنة تحكيم الإناث بجمعية النهضة النسائية المتسابقة حياة أحمد آل علي مرشحة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان بالفرع الأول، وشاركت من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم كل من آمنة عبدالله الياسي بالفرع الأول، عائشة إمداد حسين بالثاني من النهاية، عائشة السباعي البسيوني بالثاني من النهاية، لطيفة يوسف آل علي بالثالث من البداية، فاطمة النسرين ساتام بيلا محمد بالثالث من النهاية، الشيخة عليا سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بالرابع من البداية، وسارة مصطفى عبدالعاطي أحمد بالخامس من النهاية.