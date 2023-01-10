«طرق دبي» تدرب 1000 مواطن في الهندسة والتكنولوجيا

أنهت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تدريب وتأهيل 1000 طالب وطالبة ضمن برنامج متخصص بدأ تنفيذه في شهر نوفمبر 2022، وانتهى في شهر يناير 2023 من خلال ورش تعليمية «عن بعد».

وتضمن البرنامج تخصصات متنوعة، أهمها الهندسة الكهربائية، والإلكترونية، وتكنولوجيا الهندسة والعلوم، وهندسة البرمجيات، والهندسة المدنية، بالإضافة لتخصص علم الحاسوب والأمن السيبراني.

وقالت مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة عذاري محمد: «استهدف البرنامج تدريب وتأهيل 1000 طالب وطالبة من الخريجين المتميزين (المواطنين)، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات مستقبلية تحتاجها الهيئة، وتم تأهيلهم من خلال دعم وتعزيز قدراتهم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين المتميزين وإلحاقهم بالعمل في الهيئة».

وأضافت: حددت الهيئة خارطة طريق للبرنامج تم تنفيذها ليحقق البرنامج النتائج المطلوبة، حيث تم التنسيق مع أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية، وحصر بيانات الطلبة المتميزين وإعداد قائمة بأسماء المرشحين حسب التخصصات الحيوية الحالية والمستقبلية التي تحتاجها الهيئة، ثم حصر قائمة بالشركاء الاستراتيجيين في مجالات العمل التخصصية في الهيئة، وتحديد وحصر البرامج التدريبية التخصصية من قبل الشركاء: «دويتشه بان»، الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، الاتحاد الدولي للطرق «إرتيكو»، «كيوليس إم إتش» لإدارة القطارات وتشغيلها.

ويتضمن البرنامج 27 تخصصاً هندسياً ومستقبلياً تحتاجها الهيئة، أهمها هندسة البرمجيات، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة لتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال والابتكار والتسويق، كما تم التركيز على مجالات البنية التحتية والمدن الذكية، ومبادئ تشغيل القطارات واستشراف المستقبل، بالإضافة لمجالات إدارة الأصول والأمن السيبراني، والتنقل الذاتي والذكي، وإدارة المشاريع، وتم اختيار الطلبة من سبع جامعات ومؤسسات تعليمية حكومية وخاصة.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في استقطاب وتأهيل الكفاءات التخصصية المواطنة، والاستثمار في تعليم وتطوير الطلبة من خلال تزويدهم بالمهارات التخصصية المطلوبة للعمل.