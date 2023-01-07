شرطة الشارقة تستعد لاحتواء المنخفض الجوي المرتقب

استعرضت اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، خلال اجتماعها أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، استعداداتها لاحتواء المنخفض الجوي المرتقب، الذي ستشهده إمارة الشارقة والمدن التابعة لها.

حضر الاجتماع مدير عام العمليات الشرطية، العميد أحمد حاجي السركال، ونائب مدير عام العمليات المركزية، العقيد د. علي أحمد أبوالزود، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بالقيادة، والشركاء الاستراتيجيين.

وناقش الاجتماع جاهزية فرق العمل ودورها في تعزيز وحماية الأرواح والممتلكات خلال فترة المنخفض الجوي، ووجهت الجمهور بتوخي الحذر، وعدم ارتياد الشواطئ والبحر ومناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

وبحث الاجتماع عدداً من الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من تداعيات الحالة الجوية وتخفيف آثارها.