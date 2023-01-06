شرطة الشارقة تستعرض استعداداتها لاحتواء المنخفض الجوي المرتقب

استعرضت اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة خلال اجتماعها اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي استعداداتها وجاهزيتها لاحتواء المنخفض الجوي المرتقب التي ستشهده إمارة الشارقة والمدن التابعة لها.

حضر الاجتماع مدير عام العمليات الشرطية العميد أحمد حاجي السركال ونائب مدير عام العمليات المركزية العقيد د. علي أحمد أبو الزود وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بالقيادة والشركاء الاستراتيجيين وممثلي الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية في الشارقة.

وناقش الاجتماع جاهزية فرق العمل ودورها في تعزيز الأمن والحماية والحفاظ على الأرواح والممتلكات خلال الفترة التي ستتأثر بها الدولة بالمنخفض الجوي ووجهت اللجنة الجمهور بتوخي الحذر واتباع الارشادات التي تضمن سلامتهم وسلامة الآخرين وعدم ارتياد الشواطئ والبحر ومناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

وبحث الاجتماع عدداً من الاجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة للحد من تداعيات الحالة الجوية وتخفيف آثارها متمثلة في تعاون جميع فئات المجتمع مع الجهات المختصة لتحقيق الأهداف المنشودة.