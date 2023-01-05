الإمارات تتصدر دول المنطقة في إعتماد المنتجات الدوائية المبتكرة

تصدرت دولة الإمارات قائمة مجموعة دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال عدد الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة وفي سرعة دراسة واعتماد الملفات التنظيمية للأدوية.

يعكس هذا الإنجاز استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الرامية إلى تعزيز ريادة وتنافسية الدولة في المجال الصحي والدوائي وذلك في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تشكل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الـ 50 عاماً المقبلة.

وعملت الوزارة على رفع كفاءتها في هذا المجال بتقليص مدة دراسة الملفات التنظيمية للأدوية المبتكرة حيث تم اعتماد 187 منتجاً ذو مادة فعالة جديدة خلال فترة الدراسة.

وركزت هذه الدراسة - التي أجرتها شركة "IQVIA" المتخصصة في أنظمة الرعاية الصحية -على مقارنة معيار تسجيل وتوفير الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة والتي تعد تشمل بيانات الموافقات التسويقية للأدوية في الفترة من عام 2018 إلى الربع الأول من 2021.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي الدكتور أمين حسين الأميري أن هذا الإنجاز هو شهادة على الإلتزام الراسخ للحكومة الرشيدة بضمان سلامة وفعالية الأدوية المتاحة لأفراد المجتمع حيث استثمرت الدولة في بناء نظام صحي فعال بمعايير تنظيمية عالمية ما ساعد على تبسيط عملية طرح الأدوية الجديدة في السوق منوها بأن الوقت المستغرق للحصول على الموافقات على الملفات التنظيمية للأدوية ساهم في جذب العديد من شركات الأدوية إلى الإمارات .

وأضاف أن عملية الموافقة على الملفات التنظيمية للأدوية في الدولة دقيقة وشاملة وفعالة حيث تستخدم فيها التقنيات الحديثة لضمان مراجعة التطبيقات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وأشاد بالتعاون المثمر والبناء الذي تقدمه لشركات الأدوية المحلية والعالمية في الدولة وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي أرستها معها الوزارة مع هذه الشركات وبما ينعكس على تطوير القطاع الدوائي في الدولة وتحسين جودة حياة المرضى.

وذكر الأميري أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الإمارات كمركز رائد للرعاية الصحية والأدوية في المنطقة ومنطلق إقليمي ودولي لشركات الأدوية التي تتطلع إلى طرح منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا الحرص على تحقيق السرعة في إجراءات التسجيل الدوائي وتوفير العلاج الصحي للمرضى وتقديم الدعم للصناعة الدوائية.