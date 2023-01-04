طقس بارد وأمطار مصحوبة بالبرق والرعد الجمعة والسبت

أكّد المركز الوطني للأرصاد أن المنطقة تتأثر، اليوم وغداً، بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا، يكون مصحوباً بتدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات، مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي.

وأشار المركز إلى أن الطقس يكون غائماً جزئياً إلى غائم على فترات، يصاحبها سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، تمتد على بعض المناطق الشرقية.

وتوقّع المركز أن يشهد الجمعة والسبت المقبلان تعمّق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، يكون مصحوباً بكتلة هوائية باردة، حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، مع البرق والرعد أحياناً، خصوصاً على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.