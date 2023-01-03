ضمّت 13 يوماً إجازة.. الحكومة تعلن قائمة العطلات الرسمية لعام 2023

أعلن موقع حكومة الإمارات الرقمية، قائمة العطلات الرسمية للدولة، التي أقرتها حكومة الإمارات للعام 2023، وتشمل القطاعين العام والخاص، والتي شملت 6 أحداث أو مناسبات دينية ووطنية، بإجمالي 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وكان مجلس الوزراء اعتمد عام 2019 قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وضمّت قائمة مناسبات عطلات العام الجديد، "رأس السنة الميلادية (يوم واحد في 1 يناير)، عيد الفطر (4 أيام) من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444هـ، وقفة عرفة وعيد الأضحى (4 أيام) من 9-12 ذو الحجة 1444هـ، رأس السنة الهجرية (يوم واحد) في 1 محرم 1445هـ، المولد النبوي الشريف (يوم واحد) في 12 ربيع الأول 1445، اليوم الوطني (يومان) 2-3 ديسمبر.

ونوه موقع حكومة الإمارات الرقمية إلى أن المناسبات الإسلامية تعتمد على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية.