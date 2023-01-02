شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى التوقف عند فتح الحافلات المدرسية ذراع «قف»

دعت شرطة أبوظبي، عبر التوعية المرورية الرقمية، سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع «قف» الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق غرامة مالية 1000 درهم وتسجيل 10 نقاط مرورية، في حال عدم توقف السائقين عند مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس، وغرامة مالية 500 درهم وتسجيل ست نقاط مرورية على سائق الحافلة المدرسية، في حال عدم الالتزام بفتح إشارة «قف» عند تنزيل الطلبة، لضمان عبور الطلاب بسلامة وأمان.