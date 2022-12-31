تمارين إخلاء وتفتيش 68 مبنى بدبي استعداداً للفعاليات

أكد المدير العام للدفاع المدني في دبي، الفريق راشد ثاني المطروشي، اعتماد الخطة التشغيلية لإخراج الاحتفال السنوي بما يليق بسمعة مدينة دبي.

وكشف أن مرحلة تأمين فعاليات رأس السنة تشمل التعاون مع المطورين والاستشاريين والمقاولين لتطبيق شروط السلامة في المباني والمنشآت المرتبطة بنظام 24/7 الذكي، لضمان جاهزية أنظمة الإطفاء والسلامة فيها.

وأشار إلى أن الدفاع المدني نفذ خلال الفترة التي سبقت موعد الاحتفال عدداً من تمارين الإخلاء في مواقع الفعاليات والأنشطة لضمان تأمين سلامة الجمهور، كما قامت الفرق المختصة بمهام تفتيش 68 مبنى ومنشأة تقام فيها الفعاليات، للتأكد من توافر اشتراطات الوقاية والسلامة وأنظمة الحماية من الحريق والجاهزية لاستقبال الجمهور، في مقدمتها برج خليفة.