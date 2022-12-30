حاكم الشارقة: منح إضافية شهرية لأبنائي متقاعدي الجهات الاتحادية

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عن تقديم منح إضافية شهرية لأبنائه وبناته من مواطني إمارة الشارقة المتقاعدين من الجهات الاتحادية والمؤسسات الأخرى داخل الإمارات، كهدية مقدمة من أب لأبنائه وبناته سيتم إيداعها في حساباتهم المصرفية؛ لضمان العيش الكريم لهم، وذلك اعتباراً من شهر يناير 2023.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث من أثير إذاعة الشارقة والتلفزيون، مع الإعلامي حسن يعقوب، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام: "بعد أن رفعنا الراتب التقاعدي للمتقاعدين القدامى من مواطني الشارقة الذين كانوا يعملون في حكومة الإمارة بما يضعهم على خط العيش الكريم؛ نعمل الآن على معالجة أوضاع مواطني الإمارة المتقاعدين من الوزارات والمؤسسات الأخرى داخل الإمارات، حيث كانت دائرة الخدمات الاجتماعية طوال الفترة الماضية تقدم لهم بعض المساعدات "إعانة"؛ ولكنها ليست كافية، لذلك قررنا تقديم منح إضافية شهرية لهم سيتم إيداعها في حساباتهم المصرفية؛ اعتباراً من شهر يناير 2023 كهدية من أب لأبنائه وبناته".

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة: "ابتداءً من يوم الاثنين المقبل سيدخل على حساب حكومة الشارقة نحو 1000 من المتقاعدين من الجهات الاتحادية والمؤسسات الأخرى داخل الإمارات، لتبدأ هذه المنح من شهر يناير 2023، ويتبقى بذلك نحو 3500 متقاعد سيتم تقديم المنحة الأبوية لهم لاحقاً ولكنهم سيحصلون عليها كاملة منذ صدور القرار وبأثر رجعي بداية من شهر يناير، وذلك فقط لنتمكن من تنفيذ الإجراءات اللازمة كالانتقاء والتسجيل التي تحتاج إلى بعض الوقت والتي هي أعمال إضافية أُكلف بها الموظفين".

واختتم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حديثه قائلاً: "عام 2023 عام خير بإذن الله حيث بدأناه بالوظائف قبل دخول السنة الجديدة، وسيبقى المواطنون في عز وكرامة في العام المقبل وكل الأعوام بإذن الله، ونسأل الله أن تنتهي هذه السنة بالخير على الجميع، وأن نقضي العام المقبل في العمل الصالح من طاعة الله وخدمة المواطنين".