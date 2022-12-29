بحث تعزيز التعاون بين الإمارات والبحرين

بحث وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبد الله القرقاوي، خلال استقباله وزير شؤون مجلس الوزراء في مملكة البحرين حمد بن فيصل المالكي، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، والوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين مريم عدنان الأنصاري، سبل تعزيز التعاون بين وزارتي شؤون مجلس الوزراء في البلدين الشقيقين.

وتطرق الاجتماع إلى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما تحظى به من رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ودعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتناول الجانبان تطوير العمل الحكومي وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف المجالات للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات بما ينعكس إيجاباً على مجتمعي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء أمين عام مجلس الوزراء مريم الحمادي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عبد الله ناصر لوتاه، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات سعيد العطر.