"الدفاع المدني": 8 إرشادات للسلامة على الطرق خلال فترة الأمطار

حددت القيادة العامة للدفاع المدني، عدداً من الإجراءات الواجب اتباعها في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة، لاسيما خلال فترة الأمطار، لضمان السلامة على الطرق.

وأوضحت القيادة العامة للدفاع المدني أنه يجب عدم المجازفة بقطع مجرى المياه بالسيارة، ومضاعفة مسافة الأمان بين السائق والمركبات التي أمامه، والحذر من أماكن تجمعات مياه الأمطار والبحث عن الطرق البديلة حتى يتم الانتهاء من مهام شفط المياه، والتقيد بالسرعة الآمنة والمحددة في الشواخص واللوحات الإرشادية على الطريق.

وحذر الدفاع المدني من الوقوف تحت الأشجار خلال الأمطار والطقس غير المستقر، واستخدام الأضواء الأمامية للمركبات حتى في وضح النهار، داعية سائقي السيارات لتجنب كل ما يشغلهم عن الطريق، والانتباه لسطح الطريق والحذر عند العبور فوق البرك المائية.