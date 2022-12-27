بلدية عجمان تحدد 8 إجراءات للسلامة في حالات التقلبات الجوية

حددت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، 8 إجراءات سلامة لاتباعها في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة حالياً.

وأوضحت بلدية عجمان أن أبرز الإجراءات تتمثل في التأكد من إيقاف عمليات الهدم والآليات المستخدمة، وإيقاف جميع الأعمال في المناطق المرتفعة والمفتوحة وإيقاف حركة المعدات والمركبات الثقيلة، والتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة.

كما تضمنت إجراءات السلامة التأكد من تأمين الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وإيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بواسطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة، وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات والمناطق المفتوحة، بالإضافة إلى تثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول مواقع العمل، وتنبيه جميع العمال والموظفين بالإجراءات اللازم اتخاذها وتوخي الحيطة والحذر.