تنبيه من «الأرصاد» بشأن حالة عدم استقرار الطقس

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن الحالة الجوية المتوقعة على الدولة حتى يوم الأربعاء المقبل، أكد خلاله أن المنطقة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي متزامناً مع امتداد منخفض جوي وتيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا تؤدي إلى تحرك تشكلات سحب مختلفة من الغرب باتجاة الدولة على شكل موجات متتالية.

وتوقع المركز أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، غداً، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ويتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة ،الغزارة، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 35 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.