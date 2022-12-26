"بلدية الشارقة" تؤكد جاهزيتها للتعامل مع حالة الطقس المتوقعة والأمطار

رفعت بلدية مدينة الشارقة درجة الاستعداد الكامل للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة وما سيصاحبها من هطول أمطار الخير في مدينة الشارقة.

وأعلنت كافة الفرق واللجان جاهزيتها لسحب تجمعات المياه من مختلف المناطق، ووفرت كوادر العمل اللازمة والمعدات والآليات الثقيلة والخفيفة كمضخات السد والصهاريج ومحطات السحب المتنقلة، قبل هطول الأمطار للبدء بعملها على الفور لتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الممتلكات والتعامل مع تجمعات المياه في مختلف المناطق وفق خطة متكاملة ستعمل من خلالها البلدية على مدار الساعة حتى الانتهاء من كافة الأعمال والمهام.

ووضعت البلدية أكثر من 110 صهاريج و80 مضخة على أهبة الاستعداد ويتم زيادتها وفقاً للحالة الجوية.