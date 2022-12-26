147 ألف سائق يستفيدون من حملات التوعية المرورية في دبي

أفادت شرطة دبي بأن عدد المستفيدين من الحملات المرورية بلغ 147 ألفاً و561 مستفيداً، كما بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات المرورية 68 ألفاً و921 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من منصات التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية 10 ملايين و140 ألفاً و829 مستفيداً.

جاء ذلك خلال اطلاع القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، على سير العمل في الإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واستمع إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للمرور، والهادفة إلى خفض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان، وذلك من خلال الكوادر البشرية التخصصية المؤهلة، واستخدام أحدث التقنيات الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي في ضبط الحركة المرورية.

كما اطلع على إحصاءات المخالفات المرورية لعام 2021، وأكثر المناطق التي تكثر فيها المخالفات، وأكثر نصوص المخالفات تحريراً، وأكثر أصناف المركبات المرتكبة للمخالفات، بالإضافة إلى إحصاءات الفرق الضبطية التي تتمثل في فريق المشاة، وفريق النقل الجماعي، وفريق الدراجات والسكوتر.

واستمع إلى شرح حول سير العمل في إدارة حوادث السير، بالإضافة إلى أسباب وأنواع الحوادث المرورية، وأعلى 10 شوارع تسجيلاً للحوادث، وجنسيات مرتكبي الحوادث المرورية وأعمارهم، ومواقع الحوادث المرورية، والمناطق الساخنة التي تكثر فيها الحوادث.

كما استمع إلى شرح حول الحملات المرورية التي نُفذت خلال العام الماضي، والتي تمثلت في سلامة المشاة، والانحراف المفاجئ، ورمضان بلا حوادث، والعودة للمدارس، والسرعة قاتلة، وعدم ترك مسافة كافية.

وشاركت الإدارة العامة للمرور في 469 فعالية خلال العام الجاري، مقابل 300 فعالية العام الماضي، وبلغ عدد المواكب 253 موكباً العام الجاري مقابل 149 موكباً العام الماضي.

إلى ذلك اطلع المري على إحصاءات المعهد المروري في العام الماضي، والذي عقد 20 دورة لخصم النقاط المرورية استفاد منها 47 شخصاً، و31 دورة سلامة مرورية للسائقين استفاد منها 765 شخصاً، و87 دورة داخلية وخارجية استفاد منها 1379 شخصاً، و52 دورة لمركز التدريب الذكي استفاد منها 1451 شخصاً، و16 دورة تدريبية لـ16 شركة أمن خاص استفاد منها 466 حارس أمن.