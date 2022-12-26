لجنة التحوّل الرقمي الحكومي تستعرض مشروعات تعزيز المنظومة

عقدت اللجنة العليا للتحوّل الرقمي الحكومي اجتماعها الثاني برئاسة وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة، عهود بنت خلفان الرومي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس اللجنة، عمر سلطان العلماء.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الثاني عدداً من مشروعات التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز التكامل والجاهزية والخدمات الرقمية، وتطوير المنظومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وشملت المشروعات مستودع برمجيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع سجل الأصول الرقمية الحكومية، وتقرير الاستثمارات الرقمية، ودراسة الكوادر الرقمية في الحكومة الاتحادية، والمعايير الرقمية الجديدة لتصميم المواقع الحكومية، إضافة الى اعتماد خطط العمل للمشروعات التحولية التي بدأ أعضاء اللجنة تطويرها بالشراكة مع مختلف الجهات في حكومة دولة الإمارات.

شارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة الجدد، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخييلي، ومدير عام الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، اللواء خميس محمد الكعبي، والمدير التنفيذي لمكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، صقر بن غالب.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، لتتولى مهام الإشراف على حوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشروعات والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية، ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية.