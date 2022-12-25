دبي تستضيف «تحديات العلوم والهندسة البيئية»

نظّم مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، أخيراً، بالتعاون مع جامعة خليفة، ورابطة علوم الأغشية الأسترالية، الدورة الـ15 من المؤتمر الدولي لتحديات العلوم والهندسة البيئية، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من الباحثين وصنّاع القرار والأكاديميين والخبراء العالميين.

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إلى التزام الهيئة دعم مساعي منطقة الشرق الأوسط، الرامية إلى صياغة أجندة الاستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال دفع وتسريع عجلة الاستدامة العالمية، وترسيخ دور دبي في حشد الجهود العالمية لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المناخية، لاسيما مع التحضيرات الجارية لاستضافة الدولة «COP28».