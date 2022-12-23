«سكنك مسؤوليتك» لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني في أبوظبي

أطلقت دائرة البلديات والنقل حملة «سكنك مسؤوليتك» التوعوية في مدن ومناطق الإمارة، لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني. وستنطلق حملات تفتيشية خلال الربع الأول لعام 2023 ترصد المخالفين، استناداً على ما ينص عليه القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي، وسيتم فرض جزاءات إدارية وغرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وتهدف الحملة إلى معالجة ظاهرة التكدس السكاني، التي تعرف بأنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها، إضافة إلى التخلص من المظاهر السلبية التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام.

وأهابت الدائرة بجميع المواطنين وملاك العقارات والشركات الالتزام بالقانون، من خلال التقيد بعدد الأفراد في الوحدة السكنية الواحدة، وإسكان العمال في المناطق السكنية المخصصة لهم، بعيداً عن مساكن العائلات.

وتبدأ الحملات التفتيشية من قبل مفتشي بلديات الإمارة الثلاث اعتباراً من الربع الأول لعام 2023.