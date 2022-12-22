حمدان بن محمد: سعيد بحصول دبي على المركز الرابع عالمياً بـ"محور التفاعل الثقافي"

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، اليوم، عن محافظة إمارة دبي على صدارتها العربية والإقليمية ضمن مؤشر القوة التنافسية العالمية للمدن 2022 الصادر عن مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حافظت دبي على صدارتها العربية والإقليمية ضمن مؤشر القوة التنافسية العالمية للمدن 2022 الصادر عن مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية".

وتابع موه: "وسعيد بحصول دبي على المركز الرابع عالمياً في "محور التفاعل الثقافي"، ونبارك للشيخة لطيفة هذا الانجاز الذي يعكس مكانة دبي كمركز للثقافة والإبداع عالمياً".