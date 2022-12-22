أمطار وانخفاض في "الحرارة".. "الأرصاد": تغيّر في الطقس يومي السبت والأحد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة يومي السبت والأحد المقبلين، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات من السحب من جهة الغرب.

وأشار المركز إلى أن الطقس من السبت إلى الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً تزداد كميات السحب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية خاصة على المناطق الساحلية والشمالية وبعض المناطق الشرقية من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار على فترات متباعدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الاحد.

وأوضح أن الرياح الشمالية الغربية تنشط تدريجياً مساءً يوم السبت على البحر وتكون قوية أحياناً خاصة مع السحب، منوهاً إلى أن البحر يكون مضطرب تدريجياً من مساء يوم السبت وشديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ويكون خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.