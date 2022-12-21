استدعاء 461 حافة مدرسية لدواعي السلامة

استدعت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكالة هايجر 461 حافة مدرسية من طراز هايجر الصينية مصنعة بين عامي 2018 و2022 وذلك لدواعي خاصة بالسلامة.

وقالت الاقتصاد في تقرير اصدرته مؤخرًا حول عمليات الاستدعاء ان الاستدعاء يرجع الى خروج سائل نظام التدفئة من وحدة للتدفئة أسفل المقعد عند مسند القدمين وهو الامر الذي قد يؤدي الى حدوث حروق من الدرجة الثانية.

واشارت الاقتصاد إلى ضرورة مراجعة كيه اتش اف اوتوموتيف للتجارة وارجاع المنتج ليتم صيانته واتخاذ اللازم.