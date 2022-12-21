"راصد" يعالج 1804 شكوى وبلاغ في عجمان خلال الربع الثالث

تمكنت إدارة الرقابة والتفتيش البلدي "راصد" من التعامل الفوري مع 1107 شكوى، ومعالجة 697 بلاغ، متجاوبًا مع 739 طلب خدمة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022، والواردة عبر الرقم الساخن 80070، والتطبيق الذكي لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان MPDA.

وفي هذا الصدد أكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي محمد عبد الوهاب الخاجة، أن راصد يسعى للحفاظ على المظهر العام والصورة الجمالية والمثالية للإمارة، مبينًا أن الكفاءات المؤهلة تتلقى على مدار الساعة ملاحظات الجمهور، كما وتواصل مهامها الرقابية في مركز العمليات والاتصال وتكثف الموارد الميدانية عملها للرقابة على كافة مناطق إمارة عجمان.

وبين الخاجة أن فريق راصد يعنى بمراقبة الممارسات السلبية والتعامل الاحترافي مع كافة الحالات والتفتيش على مدار الساعة، ويسعى للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتقديم خدمات مجتمعية للجمهور، بالإضافة لتثقيف وتوعية المجتمع.

وأوضح الخاجة أن الإدارة تسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تطوير البنية التحتية وإنجاز العمليات خلال وقت قياسي، مع مراعاة متطلبات البيئة والصحة والسلامة.