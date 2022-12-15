«طرق دبي» تُفعّل إصدار شهادات تأهيل سائقي دراجات توصيل الطلبات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ممثلة بمؤسسة الترخيص، تفعيل إصدار شهادات خاصة بتأهيل سائقي دراجات توصيل الطلبات التابعين لشركات توصيل الطلبات في الإمارة، سعياً منها للارتقاء بأداء السائقين العاملين في القطاع، وكذلك تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الشركات لصالح شريحة واسعة من المستهلكين في دبي. كما سيعزز تفعيل إصدار هذه الشهادات لسائقي توصيل الطلبات جودة العمليات اليومية في الإمارة.

وأكدت أنه يجب على شركات توصيل الطلبات التأكد من اجتياز جميع السائقين العاملين لديها متطلبات الحصول على شهادة تأهيل السائقين من خلال المنصات والتطبيقات الإلكترونية.

وتسعى الهيئة تماشياً مع توجهاتها الإستراتيجية إلى رفع كفاءة قطاع توصيل الطلبات وأيضاً سلامة سائقي دراجات التوصيل. وقد طورت برنامج تدريب متكاملاً بشقيه العملي والنظري، يركز على أساسيات القيادة الدفاعية ومتطلبات السلامة والصيانة الدورية للدراجات، وغيرها من المحاور. وتبذل جهوداً حثيثة لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي من خلال تطبيق العديد من المبادرات، وسيضمن إصدار شهادات تأهيل السائقين الجديدة التأكد من استيفاء السائقين الاشتراطات المهنية وتقليل المخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية.

ويجب على الشركات تسجيل سائقيها في واحد من المعاهد المعتمدة لدى الهيئة، وهي: مركز الأهلي لتعليم قيادة السيارات، مركز بالحصا للسياقة، معهد بن يابر لتعليم قيادة السيارات، مركز دبي للقيادة، معهد الإمارات للسياقة، معهد مواصلات الإمارات للسياقة، اكسلنس للقيادة، مركز كلداري لتعليم قيادة السيارات. كما يتعين على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع تسجيل السائقين لتجنب مخالفة الأنظمة والقوانين السارية ذات الصلة.

ووجهت جميع الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات بضرورة التعاون معها للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ورفع كفاءة هذا القطاع الخدمي الحيوي والمحافظة على سلامة السائقين العاملين.