وزارة تنمية المجتمع تنظم ملتقى خطة لأصحاب الهمم

نظمت وزارة تنمية المجتمع (ملتقى خطة لأصحاب الهمم - الافتراضي) الهادف إلى تبادل الخبرات وزيادة الوعي حول آخر المستجدات في مجال رعاية وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز الجهود المبذولة لتنمية الكفاءات البشرية وخلق الفرص لبناء شراكات على المستويين المحلي والإقليمي، بما يعزز رؤية تقديم أفضل الخدمات التأهيلية لأصحاب الهمم في دولة الإمارات.

جاء تنظيم الملتقى، بعد عامين على اعتماد وزارة تنمية المجتمع منصة "خطة" التي تم تطبيقها منذ العام الدراسي (2020-2021)، بالتعاون مع شركة ينمو السعودية، والتي تعزز نوعية الخدمات والمبادرات التي توفرها مراكز أصحاب الهمم الحكومية، بما يشمل البرامج التدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها الطلبة ومقدمي الخدمات وأولياء الأمور.

وقد تضمن ملتقى خطة، كلمة الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع ناصر إسماعيل، وكلمة المدير التنفيذي لشركة ينمو بالمملكة العربية السعودية الدكتور فهد النمري، فيما تم استعراض نتائج تطبيق المنصة للأعوام الماضية، وكذلك تنظيم جلسات موسعة، اشتملت الأولى على ورقة عمل قدمها الدكتور روحي عبدات بعنوان (التدخل المبكر في البيئات الطبيعية للأطفال)، ومداخلات لأولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم، إضافة إلى ورقة عمل (هل هو حسي أم سلوكي؟) قدمتها الأستاذة شهد الخليفة. أما الجلسة الثانية فاشتملت على مداخلة بعنوان (العلاج المتكامل لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه) قدمتها الأستاذة انتصار رضي، وورقة عمل عن (البلوغ والمراهقة) للدكتور فايز بن سليمان معاجيني، إضافة إلى تجارب وقصص نجاح أخرى قدمها أولياء أمور الطلبة المشاركين في الملتقى.

وأكد ناصر إسماعيل، اهتمام قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، البالغ والمستمر بأصحاب الهمم، والذي يتجلى من خلال السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفاعلة، والفرص المتكافئة، في مجتمع دامج يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، مشيراً إلى أن جميع مؤسسات الدولة، تعمل على تنفيذ محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتسعى إلى تطوير وتطبيق أنسب البرامج والمبادرات بالتعاون مع الجهات التي توفر حلولاً تعزز تمكين أصحاب الهمم بما يضمن جودة حياة أفضل لهم ولأسرهم.

وقال اسماعيل أن منصة خطة التي تم اعتمادها منذ مطلع السنة الدراسية 2020-2021، بالتعاون مع شركة "ينمو"، تسعى إلى رفع كفاءة وفاعلية تقديم وإدارة خدمات تعليم وتأهيل أصحاب الهمم، التي تشرف عليها وتدعمها وزارة تنمية المجتمع، حيث تتيح خدمات المنصة للممارسين في مراكز أصحاب الهمم الحكومية بمختلف إمارات الدولة، وتحديد مستوى المستفيدين من أصحاب الهمم وأسرهم بمنهجية علمية، وتطوير وبناء خطط تعليمية وتأهيلية فردية في وقت قياسي، ومتابعة مستوى التقدم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة بأقل جهد، بالإضافة إلى التواصل مع الأسرة وتفعيل دورها تجاه تعليم وتأهيل أصحاب الهمم، بطريقة تراعي السرية والخصوصية.

وأشار ناصر إلى أن منصة خطة توفر تعليماً وتأهيلاً متميزاً لــــ 664 طالباً من أصحاب الهمم، كما أنها تسهل مهام 183 من فريق العمل من الموظفين المستخدمين للمنصة، بمن فيهم المعلمين، واختصاصيي الخدمات المساندة، واختصاصيي الخدمة الاجتماعية والنفسية، والتنسيق التربوي، ومديرات المراكز، إضافة إلى أولياء أمور الطلاب المسجلين في المراكز الحكومية، والمشاركين في عملية تعليم وتأهيل أبنائهم عبر المنصة.