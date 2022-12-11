مكتوم بن محمد: الإمارات تعبر محطة تاريخية جديدة بإنجازاتها الفضائية

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، لأصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها، كما بارك للعرب، انطلاق "المستكشف راشد" إلى القمر.

وقال سموه بتغريدة على "تويتر": "نبارك لأصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها انطلاق "المستكشف راشد" إلى القمر. ونبارك للعرب بدء المهمة العربية الأولى لاستكشاف سطح القمر ونتمنى لها النجاح. الإمارات تعبر محطة تاريخية جديدة في إنجازاتها الفضائية، بسواعد علمائها في مركز محمد بن راشد للفضاء، وتثبت بأنها وطن اللامستحيل".