بث مباشر لانطلاق "المستكشف راشد" إلى سطح القمر
تابعوا معنا البث المباشر لانطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر «المستكشف راشد»، من خلال الرابط التالي:
Emirates Lunar Mission Launch – MBRSC
أو من خلال رابط البث على حساب "تلفزيون دبي" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"
مباشر | تغطية خاصة لعملية إطلاق #المستكشف_راشد على #تلفزيون_دبي#الإمارات_إلى_القمر #UAEtotheMoon#مشروع_الإمارات_لاستكشاف_القمر @MBRSpaceCentre https://t.co/T8TgPTLsqv— تلفزيون دبي (@dubaitv) December 11, 2022
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