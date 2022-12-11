بث مباشر لانطلاق "المستكشف راشد" إلى سطح القمر

تابعوا معنا البث المباشر لانطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر «المستكشف راشد»، من خلال الرابط التالي:

Emirates Lunar Mission Launch – MBRSC

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