رئيس الدولة يعزي هاتفياً رئيس الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس الكونغو في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شرقي جمهورية الكونغو وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأكد سموه وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع شعب الكونغو الصديق في مواجهة العنف والإرهاب.

من جانبه، أعرب فيلكس تشيسكيدي عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه الكونغو الديمقراطية وشعبها.