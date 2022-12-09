أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة محمد معضد الكتبي

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، مساء اليوم (الجمعة) واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد معضد الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.