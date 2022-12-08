شرطة الفجيرة تخالف 1469 شخص لم يلتزمو بشروط الاحتفال باليوم الوطني

كشف نائب مدير عام العمليات الشرطية لشرطة الفجيرة ، علي راشد بن عواش اليماحي عن حجز القيادة العامةلــ 43 مركبة وسجلت 1469 مخالفة مرورية بسبب قيام سائقيها بسلوكيات بعيدة عن مظاهر الاحتفال الحضارية خلال فترة إجازة عيد الاتحاد الـ51، مؤكداً أن مدة الحجز على المركبات المخالفة تصل إلى شهرين والغرامة 2000 درهم بالإضافة لتسجيل نقاط سوداء على السائقين.

وأفاد اليماحي أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد تتمثل في استخدام "مواد الرش" من قبل السائقين وإدخال زوائد على المركبات تؤثر في الرؤية والسلامة وتزويد المركبات بأنظمة الصوت مما تسبب في الضجيج وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور والقيادة بتهور وزيادة نسبة التلوين وجلوس الركاب على النوافذ والخروج من فتحة سقف المركبة وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأوضح اليماحي أن السائقين الذين تم حجز مركباتهم خالفوا ضوابط تزيين المركبات وقانون السير والمرور بالرغم من التوعية المكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام لرفع الوعي المروري من خلال نشر وتوضيح ضوابط تزيين المركبات بما يعكس ثقافة احترام الأنظمة والقوانين والحرص على السلامة العامة.

ويذكر ان القيادة العام لشرطة الفجيرة قد قامت بتغطية النقاط المرورية وأماكن الاحتفالات التي أقيمت في العيد الوطني 51 كما قامت بتكثيف الدوريات المرورية بمختلف طرق الإمارة، وحثت عبر قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وخصوصا الشباب على التقيد بالسلوكيات الايجابية في احتفالات الدولة باليوم الوطني، مع رجال المرور المتواجدين لخدمتهم وضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور والإرشادات.