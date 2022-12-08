«السلامة الغذائية» تُطلق مشروع الإرشاد الذكي

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مشروع نظام الإرشاد الذكي الخاص بأتمتة منظومة الإرشاد الزراعي في إمارة أبوظبي، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل والخدمات المقدمة للقطاع الزراعي، والاستفادة من التطور التكنولوجي وأنظمة الخدمات الذكية.

وتم إطلاق النظام على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويعتبر مشروع الإرشاد الذكي (SES) نظاماً رقمياً سهل الاستخدام يساعد مهندسي الإرشاد الزراعي على الوصول لكل المزارع، كما يوفر قاعدة بيانات ضخمة للمزارع في أبوظبي.

كما يُعد المشروع منظومة إدارية متكاملة تحرص على جمع البيانات بكفاءة ودقة تضمن سلامة وأمن البيانات وتمنع الازدواجية، بما يضمن اتخاذ القرارات الإدارية الفورية ومعالجة التحديات ومتابعة المؤشرات بشكل أفضل، بالإضافة إلى القدرة على عمل التحليلات والوصول السلس إلى البيانات والتقارير لتصديرها إلى العمليات التشغيلية اللازمة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في الهيئة، مبارك القصيلي المنصوري، إن برنامج الإرشاد الذكي أحد البرامج المهمة التي ستعتمد عليها الهيئة في دعم القدرات الفنية للقطاع الزراعي، وبناء قدرات المزارعين وتحفيزهم على تبني أفضل الممارسات الزراعية، كما يوفر أداة متابعة وتقييم ميداني للبرامج والموظفين، ويُمكّن الهيئة من توثيق سجلات الزيارات التي تتم للمزارع من خلال الموقع الجغرافي والاطلاع على المزارع وتأكيد بياناتها.

وأضاف أن برنامج الإرشاد الزراعي الذكي يتيح وصول مهندسي الارشاد الزراعي إلى جميع مزارع أبوظبي، ويساعد على بناء وتحديث قاعدة بيانات لحالة وظروف كل مزرعة، ما يسهم في تقديم رسالة إرشادية تحتوي على معلومات صحيحة وتلبي الاحتياجات الحقيقية للمزرعة، بالإضافة إلى توحيد الرسالة الارشادية المقدمة الى كل المزارع حسب متطلبات التنمية الزراعية، مشيراً إلى أن متابعة تنفيذ الأنشطة الارشادية التي يقوم بها مهندسو الارشاد في المزارع يسهل من عمليات التقييم وتوفير بيانات ومسوحات وتحديث سجلات كل المزارع في إمارة أبوظبي.

ويعمل النظام على أجهزة إلكترونية لوحية محمولة تخدم المستخدمين الميدانيين، حيث ستُسهم الأجهزة في تشغيل النظام الحديث، وتغذية قاعدة البيانات بالمعلومات الميدانية والبيانات الإحصائية وحفظها وضمان تدفقها.

• «الهيئة» ستعتمد على برنامج الإرشاد الذكي في دعم القدرات الفنية للقطاع الزراعي.