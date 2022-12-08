10 سلوكيات يُحظر ممارستها على المسطحات الخضراء في الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة تكثيف الرقابة على المسطحات الخضراء في ظل الأجواء الشتوية خلال الفترة الحالية، التي تشهد زيادة الإقبال على الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء في الشارقة، حيث تعتبر هذه الأماكن عنصر جذب لكل العائلات وأفراد المجتمع للاستمتاع والجلوس وسط الطبيعة، موضحة أن هناك 10 سلوكيات يُحظر ممارستها على المسطحات الخضراء.

وأفاد رئيس قسم مراقبة مظهر المدينة، جمال عبدالله المازمي، بأن البلدية تكثف من دورها الرقابي والتوعوي للجمهور خلال الجلوس على المسطحات الخضراء بتنظيم جولات تفتيشية مستمرة للتأكد من الالتزام بالقوانين والإرشادات، وتوزيع منشورات توعوية للحث على عدم القيام بأية ممارسات سلبية تشوّه المظهر العام، والحث على وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها على الأرض، مشيراً إلى تخصيص أكثر من 60 مفتشاً لرصد المخالفات.

وأوضح أن هناك 10 سلوكيات يُحظر ممارستها على المسطحات الخضراء تشمل إلقاء المخلفات أو تركها على الأرض، وإتلاف الممتلكات العامة، والشواء وإشعال النار، ولعب الكرة، واصطحاب الحيوانات، وإتلاف الزهور، واستخدام الدراجات الهوائية والنارية، وتدخين الشيشة، ورفع أصوات أجهزة التسجيل، والتخييم أو المبيت في المتنزهات دون تصريح.