بلدية الشارقة: 10 سلوكيات يُحظر ممارستها على المسطحات الخضراء

أكدت بلدية مدينة الشارقة تكثيف الرقابة على المسطحات الخضراء في ظل الأجواء الشتوية الجميلة التي تتمتع بها الإمارة، والتي تكثر بها الجلسات الهادئة والجميلة على المسطحات الخضراء في مختلف مناطق مدينة، حيث تعتبر هذه الأماكن عنصر جذب لكافة العائلات وأفراد المجتمع للاستمتاع والجلوس.

وفي هذا السياق أكد رئيس قسم مراقبة مظهر المدينة جمال عبد الله المازمي، أن البلدية تكثف من دورها الرقابي والتوعوي للجمهور خلال الجلوس على المسطحات الخضراء بتنظيم جولات تفتيشية مستمرة للتأكد من الالتزام بالقوانين والإرشادات وتوزيع منشورات توعوية للحث على عدم ممارسة أية ممارسات سلبية تشوّه المظهر العام خصوصاً وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها على الأرض، مشيراً إلى تخصيص أكثر من 60 مفتشاً لأداء هذا الدور على المسطحات الخضراء وبعض الشواطئ.

وأوضح رئيس قسم مراقبة مظهر المدينة أن هناك 10 سلوكيات يُحظر ممارستها على المسطحات الخضراء وهي: إلقاء المخلفات أو تركها على الأرض، إتلاف أو تخريب أي من الممتلكات العامة، الشواء وإشعال النار، لعب الكرة على المسطح الأخضر، اصطحاب الحيوانات، إتلاف المسطحات الخضراء أو الزهور، استخدام الدراجات الهوائية والنارية ويقتصر استخدامها على الأماكن المخصصة لها، تدخين الشيشة، رفع أصوات أجهزة التسجيل وما في حكمها، التخييم أو المبيت في المتنزهات والأماكن العامة دون تصريح يخوّل ذلك.

وأشار إلى ان البلدية تحرص على تهيئة الأجواء المثالية للقاطنين والزوار في الإمارة والتعامل مع كافة التجاوزات او السلوكيات السلبية واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحقها، لتعزيز المظهر الحضاري والجمالي وتحقيق سعادة ورضا الجمهور.

كما نوّه إلى أن البلدية تستقبل كافة الملاحظات والبلاغات عبر مركز الاتصال على الرقم 993 والذي يستقبل اتصالات الجمهور على مدار الساعة